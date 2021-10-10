Kız arkadaşına satırla dehşeti yaşatmıştı: Gözaltına alındı
Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşına satırla satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.’yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.’ye sarılmak isterken polis engelledi. Elif D., polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi.
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