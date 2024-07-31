Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü
İzmir'de 19 yaşındaki M.K., kız arkadaşının ailesi tarafından demir sopa ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. K.'nin yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1186/7 Sokak'ta meydana geldi. M.K., dışarıda vakit geçirdiği kız arkadaşı ve onun ablasını otomobille evlerine bıraktı. İddiaya göre; kız arkadaşının ailesinden bir grup K.'u otomobille takip edip, bir süre sonra da önünü kesti.
Otomobilden inen K. ile kız arkadaşının ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, grup K.'yi demir sopa, alyan ve copla darbetti. Kaçan K., İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın güvenlik kulübesine sığındı.
Güvenlik görevlileri duruma engel olmaya çalışırken, kulübeye giren grup, K.'yi burada da darbetmeyi sürdürdü. Bu sırada K. güvenlik kulübesindeki yangın söndürme tüpünü alıp, grubun üzerine gaz sıktı. Kulübeden dışarıya çıkan grup, otomobile binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan K., kız arkadaşının ailesi hakkında polis şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.