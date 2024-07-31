Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü

Olay, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1186/7 Sokak'ta meydana geldi. M.K., dışarıda vakit geçirdiği kız arkadaşı ve onun ablasını otomobille evlerine bıraktı. İddiaya göre; kız arkadaşının ailesinden bir grup K.'u otomobille takip edip, bir süre sonra da önünü kesti.