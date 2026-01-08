Kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi öldüresiye dövdüler

Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti. Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.