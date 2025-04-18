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Kız çocuklarının ''küfür'' kavgası linçe dönüştü

Adana'da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darp ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Kız çocuklarının ''küfür'' kavgası linçe dönüştü - Resim: 1

İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darp etti.

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Kız çocuklarının ''küfür'' kavgası linçe dönüştü - Resim: 2

Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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Kız çocuklarının ''küfür'' kavgası linçe dönüştü - Resim: 3
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