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Kız çocuklarının saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 genç kız arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Kız çocuklarının saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 1

Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesindeki bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu.

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Kız çocuklarının saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 2

Kavga çevredeki bir kişi tarafından sonlandırırken, olay ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından genç kızlar olay yerinden uzaklaştı. (DHA)

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Kız çocuklarının saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 3
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