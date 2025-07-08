Kız kardeş katili ağabeyden tüyler ürperten ifade
Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp boğazını kesmeye çalışan ağabeyin ifadesi kan dondurdu.
Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda yaz tatilinde ailesinin yanına gelen 19 yaşında üniversite öğrencisi N.A., ağabeyi M.A. tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürüp boğazını kesmeye çalışmıştı.
Olayın ardından ağabey M.A. (27), polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'a götürüldü.
Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabey M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
"Öldürmek istedim, başardığım için mutluyum"
Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen M.A.'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, "Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.