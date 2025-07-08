Kız kardeş katili ağabeyden tüyler ürperten ifade

"Öldürmek istedim, başardığım için mutluyum"

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen M.A.'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, "Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.