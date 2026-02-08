Kız kardeşi hakkında kulağına gelenler sonrası gözü hiçbir şeyi görmedi
Adana'da 26 yaşındaki bir kişi kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia ettiği eski iş yerini silahla bastı. 4 eski iş arkadaşını vurarak yaralayan saldırgan olay yerine polis ekipleri soluğu iş yerinin çatısında aldı.
Olay, Adana2nın merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran A., iddiaya göre dedikoduların devam etmesi nedeniyle yanına aldığı tabancayla iş yerini bastı.
Kız kardeşinin dedikodusunu yaptığını ileri sürdüğü eksi iş arkadaşlarıyla kavga eden Ümran A., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Ümran A., teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Olayda yaralanan Adile Ç., Enver G., Adem Ş. ve Murat C., ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıya çıkan Ümran, ekiplere direnince olay yerine Özel Harekat timleri sevk edildi.