Kız kardeşini defalarca bıçaklayıp başını kesmeye çalıştı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 27 yaşındaki M.A., tatil için ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kız kardeşi N.A.'yı (18) 14 bıçak darbesiyle öldürüp, başını kesmeye çalıştı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde anneleriyle yaşayan M.A. ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi N.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan M.A., N.A.’i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.
ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI
N.A. evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan N.A.'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren M.A.'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, A.'in annesi de elinden yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, N.A.'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan M.A. polis merkezine götürüldü. A.'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ
Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen M.A.'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. N.A.'nın okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi. (DHA)