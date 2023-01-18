Kız kardeşini sevgilisiyle görünce kaputa atladı! Sonrası korkunç!

"AKLA MANTIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Mutluhan Y. ise "Şiddeti bir ses duyduk. Patlama olduğunu sandık dışarı çıkıp baktık. Ağlama sesleri geliyordu, kadın ve erkek sesleri de vardı. Vurup kaçmış zaten, ambulansı aradık. Öncesinde bir kavga olmuş zaten. Bu olay akla mantığa sığacak gibi bir şey değil. Çarpma değil, kasten yapılan bir şey gibi. İlk başta ezilen kişi zaten kaputun üzerinde gidiyordu, park halindeki araca vururken düşüyor. İçler acısı bir durum" şeklinde konuştu.