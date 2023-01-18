Kız kardeşini sevgilisiyle görünce kaputa atladı! Sonrası korkunç!
İstanbul Küçükçekmece'de kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet E. ile aynı araçta gören ağabey onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Hızla gaza basan Samet E. yol kenarındaki kamyonete çarptı ardından yola düşen ağabeyin üzerinden iki kez geçti.
Olay 15 Ocak Pazar günü sabah 03.00 saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ü.(36) kız kardeşi ve Samet E.'yi aynı aracın içerisinde görünce onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. E. kaputa çıkan ağabeyi Ü.'yü düşürmek için gaza bastı. Hızlı bir şekilde ara sokağa giren E., park halindeki kamyonete çarptı. E. bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ü.'nün üzerinden iki kez geçti. Samet E. ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"PARÇALANMIŞTI"
Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Mehmet G., "İşyerime gidiyordum. O durumda karşılaştık. Yaralıydı burada ambulansı aradık. Hastaneye haber verdik. Acil müdahale ettiler. Parçalanmıştı, üzerinden 2-3 sefer geçiyor. Aracın içerisindeki kız kardeşiymiş. Vatandaş kaputun üzerinde geliyor, kız kardeşini kaçırdığını iddia ediyor" diye konuştu.
"170 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR"
Adem Ç. ise, "Yaralanan kişi kadının ağabeyi. Aşağıdan 170 kilometre hızla geliyor, 2-3 kez üzerinden geçiyor. Şu an yoğun bakımda. Tanıdığımız birisi, mahallemizde esnaftı" dedi.
"AKLA MANTIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL"
Mutluhan Y. ise "Şiddeti bir ses duyduk. Patlama olduğunu sandık dışarı çıkıp baktık. Ağlama sesleri geliyordu, kadın ve erkek sesleri de vardı. Vurup kaçmış zaten, ambulansı aradık. Öncesinde bir kavga olmuş zaten. Bu olay akla mantığa sığacak gibi bir şey değil. Çarpma değil, kasten yapılan bir şey gibi. İlk başta ezilen kişi zaten kaputun üzerinde gidiyordu, park halindeki araca vururken düşüyor. İçler acısı bir durum" şeklinde konuştu.