  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!

''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!

Adana'da kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Cinnet getirdim, hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA / İHA
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! - Resim: 1

Olay, 7 Şubat’ta merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

1 / 10
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! - Resim: 2

İddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı. 

2 / 10
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! - Resim: 3

Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. rlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

3 / 10
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! - Resim: 4

Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

4 / 10