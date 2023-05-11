Kız Kulesi kapılarını açtı! İşte yeni hali...
İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kapılarını açtı.
2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi bugün kapılarını açtı.
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Kız Kulesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
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2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşan kulenin restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi.
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