Kız kulesi yenileniyor: İşte restorasyondan sonraki hali

Kız kulesi yıkıldı mı? O paravanların arkasında neler oluyor? Kız Kulesi'nin restorasyonunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, neler yapıldığını ve restorasyon bitince Kız Kulesi'nin nasıl görüneceğini anlattı. Kız Kulesi'nde evet bir yıkım var ancak ana yapıda değil... İşte ayrıntılar ve Kız Kulesi'nin şeni halinin fotoğrafı...