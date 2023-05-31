Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu

Sırada bekleyenlerden Gümüş Kurt ise, "Güzel bir duygu İstanbullular için. Kız Kulesi zaten İstanbul için gelenek görenek haline gelmiş bir durumda. Vatandaşlarımız da son günde oldukça yoğun ilgili. Merak ediyordum, eskiye göre daha farklı olmuş" şeklinde konuştu.