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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar - Resim: 1

Antalya'da Kumluca Kız öğrenci yurdunun 4. katında saat 12.50'de yangın çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını fark eden öğrenciler kendi imkanlarıyla binadan ayrıldılar.

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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar - Resim: 2

Olayı gören çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar - Resim: 3

Öğrenci yurduna gelen itfaiye araçları bahçe giriş kapısının üstündeki levha yüzünden bahçeye giremediler.

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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar - Resim: 4

Yurt yerleşkesinin arka duvarlarından girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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