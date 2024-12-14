Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Antalya'da Kumluca Kız öğrenci yurdunun 4. katında saat 12.50'de yangın çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını fark eden öğrenciler kendi imkanlarıyla binadan ayrıldılar.
1 / 10
Olayı gören çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 10
Öğrenci yurduna gelen itfaiye araçları bahçe giriş kapısının üstündeki levha yüzünden bahçeye giremediler.
3 / 10
Yurt yerleşkesinin arka duvarlarından girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
4 / 10