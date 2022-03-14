Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler
Bursa’da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.
Bursa'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar karın keyfini farklı bir etkinlikle çıkardılar.
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Merkez Osmangazi ilçesinde çekilen farklı iki görüntüde araç arkasına bağlanan poşetle kayan üç kişi ve yine araç arkasına lastiklerle bağlanan dört kişinin şehir içinde kaydıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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