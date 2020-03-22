Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Ancak yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen bazı vatandaşların hala sahillere ve piknik yerlerine akın etmesi eleştirilere neden oluyor.