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  3. 22 Mart 2020 18:15

Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Kızılay tarafından yapılan koronavirüs uyarısında "Enfekte olan biri tedbir almazsa 406 kişiye, daha dikkatli davranarak sosyal mesafeyi azaltırsa sadece 2.5 kişiye virüs bulaştırır" ifadelerine yer verildi.

Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Ancak yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen bazı vatandaşların hala sahillere ve piknik yerlerine akın etmesi eleştirilere neden oluyor. 

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Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Bugün Kızılay'dan da sosyal mesafenin koronavirüsle mücadele kapsamında ne kadar önemli olduğuna dair bir paylaşım geldi. 

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Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Kızılay'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "UYARIYORUZ. Enfekte olan biri tedbir almazsa 406 kişiye, daha dikkatli davranarak sosyal mesafeyi azaltırsa sadece 2,5 kişiye virüs bulaştırır. Bu #Pazar #EvdeKal" ifadelerine yer verildi.   

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Kızılay'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

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