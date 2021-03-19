Kızılay'dan KPSS şartsız memur alımı
Kızılay tarafından yayımlanan ilana göre, en az 2 yıllık ön lisans bölümü mezun olmak şartıyla "Hizmet Merkezi Memuru" alımı yapılacak. İşte Kızılay memur alımı şartlar ve boş kontenjanlar...
15 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 23 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adayların 23 Mart saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
KIZILAY MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri, Kızılay'ın basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, e-posta adresi ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını yapabilecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
* En az 2 yıllık ön lisans bölümü mezunu olmak, * Çok iyi düzeyde yazılı-sözlü Arapça bilgisine sahip olmak,
* Diksiyonu düzgün, güçlü iletişim becerisine sahip olmak, * Tercihen proje bazlı iş deneyimi ve/veya insani yardım sektöründe iş deneyimine sahip olmak, * Seyahat engeli bulunmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,