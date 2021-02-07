Kızılay, KPSS şartsız personel alımı yapacak
Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte başvuru tarihleri ve şartları...
Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte detaylar...
Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilan Başvuru şartları ve son başvuru tarihine ilişkin merak edilen detayları adaylara açıklayan Türk Kızılay'ı, Gerekli verilerin ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplanması, büyük ölçekli veriler üzerinde çalışma yapmak, analiz çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak, veri temizleme, zenginleştirme ve tekilleştirme süreçlerini ilerletme görevini üstlenecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 04 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvuruları belirtilen tarih itibari ile yapabilecek. Ayrıca başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı başvuru şartları; Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun, Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,