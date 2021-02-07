Kızılay, KPSS şartsız personel alımı yapacak

Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte detaylar...