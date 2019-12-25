Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi!
Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler açıklandı...
Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte detaylar...
KIZILAY YENİ İŞ İLANI YAYINLADI İş arayanlar için önemli iş fırsatları sunan Türk Kızılayı vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek için her hafa birbirinden farklı iş ilanları yayınlıyor.
Türk Kızılayı tarafından KPSS şartsız yayınlanan personel alım ilanında, "Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere 'İlk Yardım Eğitimcisi' arayışımız bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI KESİNLEŞTİ Ayrıca Kızılay'ın yayınladığı KPSS şartsız personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak, İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olma şartlarının arandığı bildirildi.