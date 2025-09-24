Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Nevşehir’de Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu. 51 yaşındaki H.S.’ye ait olduğu tespit edilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında yürüyen vatandaş ırmak içinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler köprü üzerinden inceleme yaptı.
Avanos Cumhuriyet Savcısının talimatıyla botla Kızılırmak’a giren itfaiye ekipleri su içinde bulunan şahsı kıyıya çıkarttı. Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin 51 yaşındaki H.S.’ye ait olduğunu öğrenildi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
