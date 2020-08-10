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  3. 10 Ağustos 2020 00:21

Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesine bağlı Ömerhacılı köyü Gövdeli mevkide bulunan Kızılırmak kenarında piknik yapmak isteyen ailenin Azra Ç.(12) ve Eyüp Ç.(16) isimli çocukları serinlemek için suya girdi.

Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören ve yüzme bilmeyen baba İsmail Ç.(38) çocuklarını kurtarmak için kendini suya attı. Eşinin ve çocuklarının boğulduğunu fark eden anne Emine Ç.'nin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

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Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan iki kardeş hayatını kaybederken, baba İsmail Ç. ise suyun içerisinde gözden kayboldu.

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Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

1.5 SAAT SONRA BABANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Haber verilmesi ile olay yerine Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından İsmail Ç.'nin cansız bedeni suyun altından çıkarıldı.

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Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınlarını jandarma ekipleri sakinleştirirken, baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri inceleme yapılmak için hastane morguna morguna kaldırıldı.

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