Kızılırmak'ta can pazarı: Otomobil nehre uçtu, sürücü canını zor kurtardı!
Kırşehir-Kesikköprü yolunda seyir halindeki Semih Oduncu’nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü büyük bir mucizeye imza atarken, nehirdeki aracı kurtarmak için bölgedeki bir dalgıç seferber oldu.
Kırşehir kent merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Semih Oduncu yönetimindeki otomobil, köprü üzerinde kontrolden çıkarak hızla Kızılırmak Nehri’ne düştü.
Metrelerce yükseklikten nehrin serin sularına gömülen otomobilde mahsur kalan sürücü Oduncu, kapıyı açarak kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nehre gömülen aracın çıkarılması için ise ilginç bir dayanışma örneği sergilendi. Kentte profesyonel dalgıçlık yapan Özkan Yılmaz, kazayı haber alır almaz motoruyla bölgeye gitti. Tüpündeki havanın bitmiş olmasına rağmen tereddüt etmeden nehre dalan Yılmaz, aracın yerini tespit ederek çekici halatını bağladı.
Yaşananları anlatan dalgıç Özkan Yılmaz, “Aracın düştüğünü duyduğum an motorumla geldim. İtfaiye ekiplerini beklemeden suya dalış yaparak halatı bağladım. Çok şükür sürücü arkadaşımız sağ, aracını da sudan çıkardık. Büyük geçmiş olsun” dedi. Suya tamamen gömülen otomobil, çekici yardımıyla nehrin dibinden çıkarılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.