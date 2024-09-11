Kızılırmak'ta dehşet... Nehirden kadın cesedi çıktı
Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Kızılırmak Nehri'nde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
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İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.
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Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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