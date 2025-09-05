Kızılırmak'ta kahreden olay: Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuldu
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde piknik için Kızılırmak kıyısına gelen iki arkadaştan biri suya düştü, onu kurtarmak isteyen diğeri de akıntıya kapılarak boğuldu. İki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (27) ve İ.Y. (31), piknik yapmak için Kızılırmak kıyısına geldi. İddiaya göre, ırmak kıyısındaki kayanın üzerine çıkan Ç. dengesini kaybederek suya düştü. Onu kurtarmak isteyen Y. de suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Emniyet ve AFAD ekipleri dron ile havadan arama çalışması yaparken, dalgıçlar Ç.’ın cansız bedenine suyun 8 metre derinliğinde ulaştı.
Y.’un cesedi ise emniyet dronu tarafından tespit edilerek nokta dalışıyla sudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki arkadaşın cenazeleri morga kaldırıldı.