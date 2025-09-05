Kızılırmak'ta kahreden olay: Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuldu

Olay, Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (27) ve İ.Y. (31), piknik yapmak için Kızılırmak kıyısına geldi. İddiaya göre, ırmak kıyısındaki kayanın üzerine çıkan Ç. dengesini kaybederek suya düştü. Onu kurtarmak isteyen Y. de suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.