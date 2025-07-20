Kızına veda mesajı atıp 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı

Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4'üncü kattan aşağıya atıp ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirildiği sırada yere düşürüldü. N.G.'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.