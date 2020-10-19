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  3. 19 Ekim 2020 00:40

Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu

Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.

Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu

Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.

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Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu

Saç saça, baş başa giren liseli kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.Arkadaşları kavga eden öğrencileri ayırmak yerine gülerek izlemeleri tepki çekti.

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Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu

Sosyal medyaya düşen kavgaya ait görüntüler, okul yönetimini harekete geçirdi. Söz konusu olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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