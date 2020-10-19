Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu

Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.