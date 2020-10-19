Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.
Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.
Saç saça, baş başa giren liseli kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.Arkadaşları kavga eden öğrencileri ayırmak yerine gülerek izlemeleri tepki çekti.