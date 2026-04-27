KKKA kabusu geri döndü; yaşamını yitiren gencin cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı!
Tokat'ta kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 21 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybederken, katil keneler yüzünden can veren gencin cenaze namazı, tabutu cenaze aracından indirilmeden kılındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 21 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'de meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki S.G., yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen S.G., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan S.G. hayatını kaybetti. S.G'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından genç, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde alınan önlemler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması ise dikkat çekti.