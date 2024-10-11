KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi

Zorlu Töre, 5 tur yapılan seçimin son turunda 23 evet oyuna karşılık 25 hayır oyu almasına rağmen “Tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı. Hayır oylarının evet oylarından fazla olduğunu belirten CTP milletvekilleri, oturumun kapatılmasına sert tepki gösterdi. Zorlu Töre tek aday olduğu için 23 kabulün yeterli olduğunu savundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcılık'tan görüş alınacağını söyledi. CTP'nin konuyu yargıya taşıması beklenirken, bir sonraki toplantının tarihi ise açıklanmadı. Öte yandan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genel Kurul toplantısına katılmadı.