Klimayla birlikte aşağı düştü! Yaşlı kadın kıl payı kurtuldu
İstanbul Fatih'te dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen şahıs yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen kişinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana geldi. Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Ç., bir anda dengesini kaybetti. Montajını yaptığı klima ile yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Ç. yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Ç. altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralının yardımına koşan esnaf bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
"HEM ADAMI HEM DE KADINI ALLAH KORUDU"
Esnaf Hayri General, "İçeride çalışıyordum. Bir anda bir ses duydum ve hemen dışarı koştum. Dışarı çıktığımda fark ettim ki, üst kattan biri yere düşmüş. Biz de hemen düşen adamın yardımına koştuk.
Ambulansı aradık. Düşen kişi galiba binanın temizlik işini yapıyordu. Tam o esnadan buradan geçen kadınsa müşteriydi. İnsan ne olacağını bilmiyor.