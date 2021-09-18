Klimayla birlikte aşağı düştü! Yaşlı kadın kıl payı kurtuldu

"HEM ADAMI HEM DE KADINI ALLAH KORUDU"

Esnaf Hayri General, "İçeride çalışıyordum. Bir anda bir ses duydum ve hemen dışarı koştum. Dışarı çıktığımda fark ettim ki, üst kattan biri yere düşmüş. Biz de hemen düşen adamın yardımına koştuk.