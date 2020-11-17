KOAH hastaları 5 kat daha fazla risk altında

Dünyada sigara içilmenin yoğun olduğu, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde KOAH oldukça fazla. Sigara içimi sırasında hava yollarını bu zararlı toz ve gazları maruziyetiyle birlikte yoğun bir iltihaba maruz kalması ve hastaların bunları önceden değil geç doktora başvurması nedeniyle bu hastalık çok görülüyor" dedi.



