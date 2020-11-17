KOAH hastaları 5 kat daha fazla risk altında
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, "Covid olurlarsa bu hastalar 5 kat daha fazla risk altındalar ancak kendilerini izole edebilirlerse, hijyen mesafe kuralını sağlayabilirlerse bu hastaların hastaneye sık yatışı da söz konusu olmayacaktır" dedi.
Prof. Dr. Meltem Tor, 18 Kasım'ın Dünya KOAH Günü olduğunu söyledi. KOAH'ın kronik akciğer hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Tor, hastalığın hava yollarının mikrobik olmayan iltihabıyla hava yollarındaki daralma nedeniyle oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Meltem Tor, KOAH'ın özellikle 40 yaş üstünde oldukça sık görülen bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Zonguldak merkezde erkek erişkinlerde yüzde 25 olarak oldukça sık görülmekte.
Tüm dünyada da özellikle sigara içimin yoğun olduğu hava kirliliğinin yoğun olduğu kırsal alanlarda KOAH sıklığı oldukça fazla. KOAH'ın birinci nedeni sigara.
Dünyada sigara içilmenin yoğun olduğu, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde KOAH oldukça fazla. Sigara içimi sırasında hava yollarını bu zararlı toz ve gazları maruziyetiyle birlikte yoğun bir iltihaba maruz kalması ve hastaların bunları önceden değil geç doktora başvurması nedeniyle bu hastalık çok görülüyor" dedi.