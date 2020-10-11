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  3. 11 Ekim 2020 15:30

Kaçak diş muayenehanelerine baskın

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kaçak muayenelerde diş tedavisi yapıldığı belirlenerek baskın düzenlendi. 2 kaçak muayehane mühürlenirken, Suriye uyruklu M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak diş muayenehanelerine baskın

Darıca ilçesinde dükkan, depo gibi yerlerde kaçak diş muayenesi yapıldığı ihbarını alan Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste ruhsatsız diş muayenehanesi olduğunu tespit etti. 

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Kaçak diş muayenehanelerine baskın

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde baskın yaptı. 

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Kaçak diş muayenehanelerine baskın

Baskın yapılan yerde, daha önce Darıca’da diş hekimliği yaptığı sırada vefat eden I.P. isimli diş hekiminin adı altında başka kişiler tarafından diş muayenesi yapıldığını belirleyen ekipler, adresi mühürleyerek içeride bulunan malzemelere el koydu. 

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Kaçak diş muayenehanelerine baskın

Kaçak muayenehaneyi işleten kişi ya da kişiler ise yakalanamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

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