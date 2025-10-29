  1. Anasayfa
  4. Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında!

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kaldığı belirlenen 5 kişilik aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 bina tahliye edilerek mühürlendi.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında! - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü. 

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında! - Resim: 2

Enkaz altında 5 kişinin olduğu belirlenirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında! - Resim: 3

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında! - Resim: 4

"Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi"
Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."

