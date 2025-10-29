Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü: 5 kişilik aile enkaz altında!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kaldığı belirlenen 5 kişilik aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 bina tahliye edilerek mühürlendi.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü.
Enkaz altında 5 kişinin olduğu belirlenirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
"Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi"
Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."