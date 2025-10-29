Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü; Genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı belirlendi. Ekipler, 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. 18 yaşındaki genç kız enkazdan sağ çıkarıldı.
Olay, Gebze ilçesine bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgede devam eden metro inşaatı çalışmalarının yakınında bulunan 6 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yerle bir oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerine göre, çöken binada yaşayan 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kaldığı tespit edildi.
Bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin binada olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Arama ve kurtarma çalışmalarınıda enkaz altındaki 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Saat 15.40 sıralarında 18 yaşındaki genç kız enkazdan sağ çıkarılarak ambulansa alındı.
Anne ve babayı arama çalışmaları sürüyor.
Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."