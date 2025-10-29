  1. Anasayfa
  4. Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişilik aile enkaz altında kalmıştı. Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı - Resim: 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan 5 kişiden 1'i sağ olarak çıkarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı - Resim: 2

Arslan Apartmanı'nın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı - Resim: 3

Görüntülerde; binanın çöktüğü ve etraftaki kişilerin kaçıştığı anlar yer aldı.

Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı - Resim: 4
