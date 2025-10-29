Kocaeli'de apartmanın çökme anı kameraya yansıdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişilik aile enkaz altında kalmıştı. Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan 5 kişiden 1'i sağ olarak çıkarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Arslan Apartmanı'nın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; binanın çöktüğü ve etraftaki kişilerin kaçıştığı anlar yer aldı.
