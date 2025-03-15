Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki sunta imalathanesinde de hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3243 Sokak'taki boya imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın, bitişiğindeki sunta imalathanesine de sıçradı.
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Bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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