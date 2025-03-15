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Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki sunta imalathanesinde de hasar oluştu.

Kaynak: DHA
Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı - Resim: 1

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3243 Sokak'taki boya imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 

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Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı - Resim: 3

Yangın, bitişiğindeki sunta imalathanesine de sıçradı. 

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Kocaeli'de boya imalathanesi alev alev yandı - Resim: 4

Bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 

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