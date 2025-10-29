Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.
Kaynak: DHA/İHA
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı.
Aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın dün çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.
Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.
Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.
