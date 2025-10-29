  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş!

Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 1

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. 

1 / 9
Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 2

Aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın dün çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. 

2 / 9
Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 3

Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. 

3 / 9
Kocaeli'de çöken binada facia ''geliyorum'' demiş! Dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 4

Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.

4 / 9