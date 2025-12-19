  1. Anasayfa
  4. Kocaeli'de insansız hava aracı düştü! Ekipler alarma geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen insansız hava aracı ekipleri harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA/DHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜŞEN İHA RUS MENŞELİ

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen İHA ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi. (DHA)

