Kocaeli'de insansız hava aracı düştü! Ekipler alarma geçti

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜŞEN İHA RUS MENŞELİ

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen İHA ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi. (DHA)