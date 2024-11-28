Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi. Bu sırada şoförlerden biri yaralandı.