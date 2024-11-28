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Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprakla birlikte 6 kamyondan birinin şoförü, yaraladı.

Kaynak: DHA
Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı - Resim: 1

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi. Bu sırada şoförlerden biri yaralandı. 

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Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

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Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı - Resim: 3

Şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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Kocaeli'de korku dolu anlar: Kamyonlar toprakla birlikte kaydı - Resim: 4

KAMYONLAR ÇIKARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında sürüklenen ve hasar oluşan 6 kamyon, iş makineleriyle çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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