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Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var - Resim: 1

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile TIR, çarpıştı. 

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Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var - Resim: 2

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü. 

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Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var - Resim: 3

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 

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Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var - Resim: 4

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

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