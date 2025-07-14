Kocaeli'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile TIR, çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü.
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Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
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Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.
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