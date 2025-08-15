Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerine sıçradı. Bazı evler yangında hasar gördü.
Kaynak: DHA/İHA
Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
1 / 37
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
2 / 37
Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.
3 / 37
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
4 / 37