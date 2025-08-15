  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı

Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerine sıçradı. Bazı evler yangında hasar gördü.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 1

Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

1 / 37
Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 2

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 

2 / 37
Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 3

Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. 

3 / 37
Kocaeli'de orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 4

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

4 / 37