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  4. Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde

Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 9 gündür yanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde - Resim: 1

Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

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Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde - Resim: 3

Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Kocaeli'deki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde - Resim: 4

18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

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