  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde yangın başladı. Yangının yerleşim yerine yakın olması büyük korkuya sebep oldu

Kaynak: İHA
Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı - Resim: 1

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı. 

1 / 6
Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı - Resim: 2

Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı.

2 / 6
Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. ına başladı.

3 / 6
Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı - Resim: 4

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalar

4 / 6