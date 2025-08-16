Kocaeli'nde bir yangın daha: Köyde çıkan yangın paniğe yol açtı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde yangın başladı. Yangının yerleşim yerine yakın olması büyük korkuya sebep oldu
Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı.
Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. ına başladı.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalar
