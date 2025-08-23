Kocaeli'nde büyük yangın: Orman yangını Alevler evlere de sıçradı
Kocaeli'nde otluk alanda yangın çıktı. Bazı baraka ve konteynerlere de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale sürerken, yangın bazı evlere de sıçradı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
