  4. Kocaeli'nde korku dolu gece: Apartmanın girişi çöktü!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde giriş kısmında çökme meydana gelen 5 katlı apartman ve çevresindeki 6 hane tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman girişinde oluşan çukuru fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çevrede incelemede bulundu.

Yapılan ilk kontrollerin ardından, olası bir risk durumuna karşı binanın tahliye edilmesine karar verildi. 

