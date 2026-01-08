Kocaeli'nde korku dolu gece: Apartmanın girişi çöktü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde giriş kısmında çökme meydana gelen 5 katlı apartman ve çevresindeki 6 hane tedbir amacıyla boşaltıldı.
Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
1 / 6
Edinilen bilgiye göre, binanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman girişinde oluşan çukuru fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
2 / 6
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çevrede incelemede bulundu.
3 / 6
Yapılan ilk kontrollerin ardından, olası bir risk durumuna karşı binanın tahliye edilmesine karar verildi.
4 / 6