Kocaeli'nde şüpheli kadın ölümü
Kocaeli'de esrarengiz bir kadın ölümü yaşandı. Annesiyle yaşayan emekli bir kadın evin mutfağında boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu. "Şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayda, komşuların duyduğu bağrışma sesleri ve annesinin ilk ifadesi dikkat çekti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan trajik olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Mimar Sinan Mahallesi, Çağlayan Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde yaşayan G.D., evinde boğazından bıçaklanmış halde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.
27 Şubat akşamı meydana gelen olayda, daireden gelen kavga ve bağrışma sesleri üzerine komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mutfağa girdiklerinde G.D.’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boğazında kesici alet yarası bulunan G.D.'ın yaşamını yitirdiği kesinleşti.
Olay sırasında evde bulunan ve kızıyla birlikte yaşayan annenin ifadesi ise soruşturmanın seyrini etkileyecek cinsten. Yaşlı annenin ifadesinde; o anlarda televizyon izlediğini, kızı uzun süre gelmeyince mutfağa gittiğini ve onu yerde kanlar içinde bulduğunu söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; yurt dışından emekli olan ve eşini bir süre önce kaybeden G.D.'ın ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Polis, apartman çevresindeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek daireye giren çıkan olup olmadığını araştırıyor.