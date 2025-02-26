Kocaeli'ndeki gizemli metan gazı yangını 9'uncu gününde
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 9 gündür yanmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.
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İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
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18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.
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