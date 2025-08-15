  1. Anasayfa
  4. Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor! - Resim: 1

Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor! - Resim: 2

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 

Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor! - Resim: 3

Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. 

Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor! - Resim: 4

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

