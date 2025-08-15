Kocaeli'nin ciğerleri yanıyor!
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)
