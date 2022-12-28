Kocasına eskort olmayı teklif etti, aldığı cevap karşısında şoke oldu

Karısınına profil oluşturdu

Dehal karısına çevrimiçi bir profil oluşturan adam, karısına bu yolda yardımcı olacağını söyledi. Genç kadın ise "Derinlerde bir yerde onun beni korumasını ve böyle bir şey yapmak zorunda kalmayacağım konusunda bana güvence vermesini istiyordum" dedi.