Kocasına eskort olmayı teklif etti, aldığı cevap karşısında şoke oldu
Satın aldıkları evin ödemesini gerçekleştirmekte zorlanan karı-kocanın bulduğu çözüm herkesi şaşkına çevirdi.
İngiltere'de yaşayan 37 yaşında ve 8 yıldır evli olan kadın, kocasının ev taksitlerini ödemede zorlandığını fark edince çözümü ilginç bir teklif yapmakta buldu. 47 yaşındaki kocasını eskort olmak istediğini ve evin taksitlerini bu şekilde daha rahat ödeyeceklerini söyleyen kadın karşılaştığı cevap karşısında afalladı.
Şoke eden cevap
Eşine eskort bir arkadaşıyla buluştuğunu, en kolay ve hızlı bu şekilde para kazanacaklarını söyleyen kadın, kocasının verdiği olumlu cevapla şaşkına döndü.
Karısınına profil oluşturdu
Dehal karısına çevrimiçi bir profil oluşturan adam, karısına bu yolda yardımcı olacağını söyledi. Genç kadın ise "Derinlerde bir yerde onun beni korumasını ve böyle bir şey yapmak zorunda kalmayacağım konusunda bana güvence vermesini istiyordum" dedi.
"Beni randevulara götürüyor"
"Randevularıma bile beni o götürüyor" diyen kadın, kendini kullanılmış hissettiğini söyledi. Genç kadın, "Her müşterimle yatmıyorum, bazıları sadece arkadaşlık istiyor ama bazılarıyla seks yapıyorum ve kocam bunu biliyor" diyerek itiraf etti.