Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti
Mardin'de bir kişi, aracının yanında bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Bu sırada araçta bulunan eşi, dışarı çıkıp elindeki tabancayı saldırganlara doğrultarak kocasını korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle P. ve S. aileleri arasında husumet oluştu.
D.P., 4 Kasım 2024’te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen P.’ye bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.
Olayı gören araçtaki eşi, D.P.’yi kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı.
Şüpheliler dağılırken, bu kez P.’nin yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. D.P., yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.