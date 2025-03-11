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Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti

Mardin'de bir kişi, aracının yanında bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Bu sırada araçta bulunan eşi, dışarı çıkıp elindeki tabancayı saldırganlara doğrultarak kocasını korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti - Resim: 1

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle P. ve S. aileleri arasında husumet oluştu. 

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Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti - Resim: 2

D.P., 4 Kasım 2024’te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen P.’ye bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.

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Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti - Resim: 3

Olayı gören araçtaki eşi, D.P.’yi kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı.

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Kocasına sopalarla saldıran gruba silah çekti - Resim: 4

Şüpheliler dağılırken, bu kez P.’nin yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. D.P., yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.

 

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