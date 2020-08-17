Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Marina, ise verdiği ifadede kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söyledi. Rapçi olan Alexander'ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı.



