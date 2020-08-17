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  3. 17 Ağustos 2020 18:53

Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Kocasının başka bir kadınla ilişkini olduğunu öğrenen kadın önce öldürüp sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi.

Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Rusya'nın Petersburg ilinde yaşayan 36 yaşındaki Marina Kokhal, başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği kocası Alexander Yushko'yu önce bıçaklayarak öldürdü, kanını içtikten sonra adamın parmaklarını farelere yedirdi.

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Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Sonrası daha da iğrenç. Öfkeden gözü dönmüş kadın öldürdüğü kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi. Polis Marina'nın kocasının genç bir kadınla ilişki yaşadığını ve kocasının ilişki yaşadığı kadına evlerinin yakınında bir daire kiraladığını öğrenince kıskançlık krizine girip kocasını öldürdüğünü söyledi.

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Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Marina, ise verdiği ifadede kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söyledi. Rapçi olan Alexander'ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı.

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Kocasını öldürdükten sonra kanını içip cinsel ilişkiye girdi

Alexander'ın cansız bedenine ait parçaların bir kısmı evindeki buzdolabında, diğer kısmı ise çöp kutusunda bulundu.

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